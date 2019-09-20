Цхинвал, , 17:11 — REGNUM Глава правительства Южной Осетии Эрик Пухаев, начальник управления президента России по приграничному сотрудничеству Алексей Филатов и его заместитель Денис Травин осмотрели строящиеся в рамках инвестиционной программы объекты. Об этом 19 сентября сообщает пресс-служба кабинета министров Южной Осетии.

Российским чиновникам были представлены два жилых дома на 75 квартир на ул. Братьев Губаевых. Затем гости ознакомились со строительством гостиницы «Иристон» в центре Цхинвала. Алексей Филатов отметил положительные изменения в республике. «Я вижу, как хорошеет республика с каждым моим приездом. Важно, что люди видят положительные изменения. Уверен, что мы продолжим продуктивное сотрудничество в рамках Инвестпрограммы», — указал Алексей Филатов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в начале сентября делегация из Москвы во главе с заместителем министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа Игорем Кошиным посетила объекты, строящиеся в рамках инвестиционной программы по содействию социально-экономическому развитию Южной Осетии 2018−2019 годов.

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