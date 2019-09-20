Москва, , 15:50 — REGNUM В Госдуме готовятся дегуманизировать законодательство в сфере защиты суверенитета от вмешательства извне, передает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября.

Государственная дума РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Оказывается, наше законодательство намного гуманнее, чем законодательство той же Германии, Америки, которые защищают свой суверенитет гораздо более жесткими мерами реагирования», — заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарёв («Единая Россия»).

Он привел в пример нормы немецкого законодательства, согласно которым предусматривается и уголовное преследование за такие деяния.

Парламентарий также сообщил о намерении подготовить поправки, чтобы Facebook и Google несли ответственность за нарушения российских законов.

Комиссия в Госдуме была создана для того, чтобы разобраться с призывами к гражданам РФ участвовать в несанкционированных акциях протеста в августе 2019 года. Так, по данным депутатов, такие призывы были размещены на сайтах иностранных СМИ и дипломатических представительств других стран. На заседании комиссии 20 сентября обсуждались данные МИД РФ, Минюста, Генпрокуратуры и Роскомнадзора.

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