Москва, , 14:48 — REGNUM Заявления представителей Пентагона о прорыве российской воздушной обороны — безответственные угрозы, которые преследуют всего лишь определённый эффект в информационном пространстве. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 сентября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

«Мы квалифицируем это как угрозы, а во-вторых, мы квалифицируем подобные заявления как абсолютно безответственные», — заявила Захарова.

По её мнению, такие заявления могут быть связаны с электоральным циклом в США, однако симптоматично, что ради сиюминутных политических выгод в США идут на рисковые заявления, которые могут пошатнуть мировую безопасность и стабильность.

«Дальновидные люди, которые действительно выражают интересы людей, которые их назначают или избирают, никогда не будут делать подобные заявления, понимая, что они наносят репутационный ущерб той стране, которую они представляют», — добавила дипломат.

Ранее командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Харриган заявил, что у НАТО есть план по уничтожению системы противовоздушной обороны Калининградской области, который блок НАТО использует в случае, если это «потребуется».