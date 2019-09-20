В МИД Белоруссии 19 сентября первый замминистра иностранных дел Белоруссии Андрей Евдоченко провёл переговоры с новым главой представительства Евросоюза в постсоветской республике Дирком Шубелем. Об этом сообщает пресс-служба белорусского министерства.

Минск, , 14:34 — REGNUM «В ходе встречи обсуждены актуальные направления сотрудничества Республики Беларусь с Европейским союзом в торгово-экономической сфере, включая доступ белорусских товаров на европейский рынок, привлечение инвестиций, присоединение Белоруссии к Всемирной торговой организации», — сказано в кратком официальном сообщении.

Отметим, что на текущей неделе в МИД Белоруссии уже дважды приняли едва вручившего верительные грамоты Шубеля. Предыдущая встреча в министерстве состоялась 17 сентября — тогда главу представительства ЕС принимал замминистра Олег Кравченко, курирующий разворот официального Минска на Запад.

В тот же день, 17 сентября глава МИД Белоруссии Владимир Макей и Александр Лукашенко провели переговоры с прибывшим в Минск замгоссекретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хэйлом. По итогам было заявлено о перезагрузке отношений Минска и Вашингтона, что сопровождается восстановлением диппредставительств на уровне послов.

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