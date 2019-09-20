Во время выборных кампаний «страну раскачивать нельзя», поэтому Белоруссии не подходит политический опыт Запада и России. Об этом 20 сентября заявил Александр Лукашенко, выступая перед собранными для его выступления работницами льнозавода в Кореличах (Гродненская область).

Россия и Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

Гомель, Белоруссия, , 14:18 — REGNUM Лукашенко привёл в пример Россию, которая, по его словам, может позволить «раскачать» себя. Как сообщает госинформагентство БелТА, белорусский лидер не хочет сделать плохо для Белоруссии и бережёт её от «раскачивания». Такой процесс Лукашенко связал с российской экономикой.

«Покачались немножко, а труба-то работает в это время. И природный газ качают на экспорт, и нефть, и золото. У нас этого нет. Поэтому нам не надо раскачиваться, качать из стороны в сторону самих себя и других. Нам надо делом заниматься. Потому что если мы будем качаться год, то следующие два-три будут потеряны», — заявил Лукашенко.

Он также не стал скрывать, что всегда поддерживал выдвигаемые кандидатами в депутаты провластные кандидатуры.

«Парламент принимает законы, и эти люди должны понимать, что мы принимаем. Представьте: пришли эти крикуны, которые ничего в жизни не понимают… Какие будут законы? Конечно, Президент подписывает закон, и я никогда не пропущу тот закон, который во вред людям. А всем же хочется все поделить, что-то перестроить и так далее, — поведал он. — Это уже было, когда союз развалился, всю страну поделили. И я помню, сколько труда мне нужно было для того, чтобы спасти и сохранить эту страну. Чтобы ее появляющиеся олигархи и чиновники не поделили по частям и своим детям не раздали. Поэтому я говорю: без меня будете делить».

«Мы проведем эту предвыборную кампанию спокойно. Это репетиция завтрашней кампании — президентской. Вот там нам подкинут перцу. А мы должны мозги в руки взять и спокойно, как всегда белорусы это делали, сделать так, как нужно нам. А не кому-то на западе, востоке, юге или севере. Мы для своей страны должны делать все, чтобы она сохранилась, и вы более-менее нормально жили. И не только вы. Дети чтобы знали, что кусок земли у них есть и никто их плеткой стегать больше не будет», — сказал Лукашенко.