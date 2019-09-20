Москва, , 13:15 — REGNUM Рабочий визит спикера Госдумы в Нур-Султан (Казахстан) состоится 23−24 сентября, там пройдет IV Совещание спикеров парламентов стран Евразии, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Вячеслав Володин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Тема совещания — «Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнерство».В мероприятии примут участие представители 13 международных парламентских организаций. По уже сложившейся традиции вести заседание будут спикеры трех стран — России, Корея и страны-организатора, в 2019 году — Казахстана.

Также в рамках визита запланированы встречи Володина со спикерами ряда парламентов — участников совещания, в том числе с председателем Мажилиса Парламента Казахстана Нурланом Нигматулиным, председателем Национального Собрания Республики Корея Мун Хи Саном, председателем Национального собрания Венгрии Ласло Кевером, спикером Национальной ассамблеи Пакистана Асадом Кайсером, председателем Нижней палаты Национальной ассамблеи Афганистана Мир Рахманом Рахмани, председателем Собрания Исламского Совета Ирана Али Лариджани, председателем Великого государственного хурала (парламента) Монголии Гомбожавыном Занданшатаром.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, инициаторами такого формата межпарламентского диалога, как Совещание спикеров парламентов стран Евразии, являются спикеры парламентов России и Кореи. С каждым годом число участников совещания растет. Так, если в первом заседании в 2016 году участвовали представители 18 стран, то в совещании, которое состоится 24 сентября, участвуют руководители парламентов около 60 стран, в том числе 41 спикер и 11 вице-спикеров.

Первое Совещание спикеров парламентов стран Евразии состоялось 19−20 апреля 2016 года в Москве.