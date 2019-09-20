Джакарта, , 12:50 — REGNUM Индонезия открыла почетное консульство в Сент-Китс и Невис в восточной части Карибского моря, в целях расширения сотрудничества, в частности, в области экономики и торговли, сообщает внешнеполитическое ведомство Индонезии.

В МИД Индонезии отметили, что отношения между странами продолжают развиваться, о чем свидетельствует общий объем торговли, достигнувший $1 млн в 2018 году.

Напомним, Федерация Сент-Китс и Невис — государство, состоящее из двух островов — Сент-Китс и Невис, с населением более 55 тыс. человек и доходом на душу населения около $17 тыс.