Вашингтон, , 12:30 — REGNUM Ряд намеков на связь последних украинских президентских выборов и грядущих выборов президента США сделал видный американский сенатор Крис Мерфи на своей странице в твиттере 19 сентября.

Комментарий Мерфи пришел на фоне того, как Палата представителей США инициировала проверку фактов возможного давления президента США Дональда Трампа и его личного адвоката Рудольфа Джулиани на власти Украины с целью переизбрания Трампа на второй срок. Связь предполагается следующая: Трампа и его окружение якобы интересует расследование деятельности членов семьи вероятного соперника на предстоящих президентских выборах, представителя демократической партии США Джозефа Байдена.

По словам Мерфи, несколько недель назад на встрече с Владимиром Зеленским они обсуждали неожиданное прекращение помощи и «неуместные требования, которые выдвигала кампания Трампа». Тогда все в Киеве задавались вопросом, связаны ли эти две вещи.

Крис Мерфи «Зеленский не связывал их явно на нашей встрече, но был ОЧЕНЬ обеспокоен прекращением помощи и ОЧЕНЬ хорошо осведомлен о разговорах, которые Руди Джулиани вел с его командой. Я сказал ему, что лучше всего игнорировать запросы от агентов кампании Трампа. Он согласился».

Мерфи подчеркивает: ему было совершенно ясно, что украинских чиновников беспокоили последствия игнорирования требований Джулиани. И последствия «конечно были». Посему, говорит сенатор, намекая уже на «связь» Трампа и России, во время президентских кампаний нужно избегать лишних разговоров с иностранными лидерами.

Как сообщала газета The New York Times, ранее в Мадриде состоялась встреча Джулиани с представителем президента Украины Владимира Зеленского. Личный адвокат Трампа якобы попросил украинскую сторону провести расследование касательно Хантера Байдена — сына Джо Байдена, которого подозревают в махинациях во время работы в газодобывающей компании Burisma Group.