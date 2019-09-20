Москва, , 11:11 — REGNUM На полях 74−1 сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединённых Наций министр иностранных дел РФ Сергей Лавров планирует провести встречи с главами МИД Японии, Кубы, Израиля, а также президентами Палестины и Сербии. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Кроме того, глава российского внешнеполитического ведомства может провести встречу с вице-президентом Венесуэлы. Также на 27 сентября запланировано выступления Сергея Лаврова на полях сессии ГА ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН российский министр иностранных дел Сергей Лавров планирует встретиться с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом.

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Напомним, Генассамблея ООН начала свою работу 17 сентября. В преддверии участия России в этом событии в журнале «Россия в глобальной политике» вышла статья главы МИД РФ «Мир на перепутье и система международных отношений будущего».

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