Москва, , 11:08 — REGNUM Проект резолюции «гуманитарной тройки» в Совете Безопасности ООН по прекращению боевых действий в Идлибе идёт вразрез с ранее принятыми решениями и рекомендациями. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 1 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В провокационной манере была предпринята попытка вывести из-под удара террористические организации, которые хозяйничают в Идлибе и которые подпитываются весьма щедро из-за рубежа», — заявила Захарова.

Такое решение не имеет ничего общего с заботой о гражданском населении, которое страдает от засилья террористов в первую очередь, указала официальный представитель МИД РФ.

«Авторов проекта не остановило даже то, что целый ряд таких организаций признан террористическими по решению непосредственного самого же Совета Безопасности», — подчеркнула Захарова.

«И мало того, Совет Безопасности предписал вести с ними непримиримую борьбу», — указала она.

19 сентября в ходе заседания Совета Безопасности ООН делегации Бельгии, Кувейта и Германии под давлением США поставили на голосование проект резолюции, предусматривающий запрет на любые военные операции в Идлибской зоне эскалации в Сирии. Россия и Китай наложили вето на данный проект резолюции.