Мехико, , 10:56 — REGNUM 61% населения Мексики положительно оценивает политику, проводимую президентом страны Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором, передает канал TeleSur со ссылкой на данные опросов институтов изучения общественного мнения GEA и ISA.

30% респондентов не поддерживают политику президента и 9% заявили, что она им безразлична. 77% опрошенных согласны с мерами по предотвращению краж топлива из трубопровода государственной компании Pemex, столько же поддерживают создание «Института по возвращению народу награбленного». Самой любимой мерой действующего президента оказалось ограничение окладов государственных служащих — ее поддерживают 90% респондентов.

Кроме того, 67% ответили, что Лопес Обрадор нравится им как человек.

Опрос проводился среди тысячи человек в период с 7 по 10 сентября, погрешность оценивается в +/ — 3,1%.

Тем не менее, эти результаты констатируют некоторое снижение популярности политики президента. Три месяца назад доля ее одобрявших составляла 66%.

Напомним, Андрес Мануэль Лопес Обрадор возглавляет Мексику с декабря 2018 года. Он стал первым представителем левых политических сил на посту президента за несколько десятилетий.

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