Ереван, , 10:55 — REGNUM 23 сентября в Нью-Йорке пройдет встреча министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна и его коллеги из Азербайджана Эльмара Мамедъярова, 20 сентября сообщает пресс-служба МИД Армении.

Ведомство отмечает, что 22 сентября министр иностранных дел Армении отправится в Нью-Йорк для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи. На следующий день при посредничестве и участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ пройдет встреча глав МИД Армении и Азербайджана.

Напомним, 20 июня в Вашингтоне состоялась встреча глав МИД Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова. Участники встречи обменялись мнениями по основным проблемам мирного процесса и по нынешней ситуации вокруг карабахского конфликта.