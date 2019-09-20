Тайбэй, , 10:34 — REGNUM Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву заявил в пятницу, 20 сентября, о разрыве дипломатических отношений с Тихоокеанским островным государством Кирибати. Выступая в Тайбэе, Ву объявил о намерении немедленно закрыть посольство в Кирибати, передает агентство Reuters.

Ву сказал, что Китай пытается «подавить и уменьшить международное присутствие Тайваня» и «в конечном итоге уничтожить суверенитет Тайваня».

По его словам, Тайвань потерял еще одного союзника на фоне «китайского давления» на страны, имеющие дипломатические отношения с самоуправляемым островом.

Канцелярия президента Кирибати и министерство иностранных дел Китая пока не дали по этому поводу никаких комментариев.

Напомним, Кирибати стало седьмым государством, разорвавшим дипломатические отношения с Тайванем с 2016 года, после Буркина-Фасо, Доминиканской Республики, Сан-Томе и Принсипи, Панамы, Сальвадора и Соломоновых островов.

Тайвань в настоящее время имеет официальные отношения с 15 странами мира.