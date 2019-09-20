Могадишо, , 10:14 — REGNUM Премьер-министр Сомали Хасан Али Хейре принял вновь назначенного посла России в Сомали Михаила Голованова, и обе стороны обсудили пути улучшения двусторонних отношений между странами. Премьер-министр отметил, что отношения между Россией и Сомали носят исторический характер, и его администрация готова возобновить эти добрые отношения и заручиться поддержкой России в решении своих «наболевших» внутренних проблем — борьбе с терроризмом. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Shabelle.

Премьер Хейре обратился к России с просьбой о помощи в укреплении обороноспособности сомалийских военных в борьбе с террористами «Аль-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и за поддержкой России в развитии экономики Сомали. По словам премьера, косвенная или прямая военная и экономическая помощь России сомалийскому правительству может создать весьма позитивную атмосферу для региональной безопасности. Это может также укрепить сверхдержавный статус России как лидера в борьбе с терроризмом в мире.

Премьер подчеркнул, что Сомали когда-то был ключевым союзником России, и Москва полагалась на Могадишо в осуществлении своего влияния в Африке, но отношения сильно охладели после начала войны в 1970-е года между Сомали и Эфиопией — также союзником Москвы на тот момент.

По словам Хейре, ситуация может измениться, поскольку в Сомали наступили «темные времена», и Сомали с его неиспользованными нефтью, газом, ураном и другими минеральными ресурсами нуждается в таком стратегическом партнере, как Россия, чтобы восстановить государство во всех смыслах этого слова.