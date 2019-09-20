Сана, , 10:54 — REGNUM Йеменские повстанцы-хуситы, которые взяли на себя ответственность за нападения на саудовские нефтеперерабатывающие заводы, заявили что в качестве мишеней для будущих атак они рассматривают десятки объектов, расположенных в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщает новостное издание со штаб-квартирой в ОАЭ Al Arabiya.

Представитель военного крыла хуситов, которых поддерживает Иран, заявил, что у них есть новейшие современные беспилотники с обычными и реактивными двигателями, которые способны достигать целей в глубине территории Саудовской Аравии или ОАЭ.

Официальный представитель Арабской коалиции полковник Турки аль-Малики заявил, что недавние атаки на два нефтяных объекта Саудовской Аравии были «безоговорочно поддержаны Ираном» и «осуществлялись не из Йемена, несмотря на все усилия Ирана сделать так, чтобы это выглядело именно так».

Напомним, что Арабская коалиция, ключевыми членами в которой являются Саудовская Аравия и ОАЭ, уже несколько лет ведет в Йемене войну на стороне официального правительства против повстанцев-хуситов.