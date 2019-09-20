Москва, , 09:45 — REGNUM Законопроект об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2020 год правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября. Показатель рассчитывается на основании методики.

Продолжительность ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии определена на основании официальных статистических данных о продолжительности жизни мужчин и женщин в возрасте 60 и 55 лет.

По данным Росстата за 2018 год численность мужчин и женщин в возрасте 60 и 55 лет соответственно составила 915 900 и 1 106 849 человек, ожидаемая продолжительность их предстоящей жизни составила 16,56 и 26,28 лет соответственно.

«Поскольку ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, рассчитанный на основании пункта 2 Методики, превышает установленное максимальное значение ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на 2020 год, предусмотренное приложением к методике, то законопроектом предусматривается установление ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на 2020 год в размере 258 месяцев», — говорится в сопроводительных документах к законопроекту.