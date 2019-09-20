Манила, , 11:32 — REGNUM Министр юстиции Филиппин Менардо Геварра в пятницу, 20 сентября, на пресс-конференции в Маниле призвал сотрудников полициии прекратить охоту на десятки потенциально опасных заключенных, освобожденных по ошибке, опасаясь возможной вспышки насилия. Об этом сообщает агентство Reuters.

Избранный в мае 2016 года президентом Филиппин Родриго Дутерте, известный сверхжесткими мерами в борьбе с правонарушителями, предложил большое денежное вознаграждение сотрудникам полиции за поимку или убийство преступников, освобожденных ранее из заключения по ошибке Бюро исправительных учреждений.

Дутерте предложил «приз «в размере миллиона песо ($19 000) за каждого из осужденных убийц, насильников и наркоманов и сказал, что он предпочитает, чтобы «их поймали мертвыми, а не живыми».

Досрочное освобождение около 1700 преступников, виновных в насильственных преступлениях, в рамках программы поощрения хорошего поведения, стало большой проблемой для Дутерте, бывшего прокурора, который выиграл выборы, пообещав искоренить преступность.

Геварра попытался вмешаться, чтобы общественность не воспринимала буквально слова Дутерте об «убийстве» тех, кто оказался на свободе.

«Вероятно, они (оказавшиеся на свободе) боятся за свою жизнь, потому что президент сказал, что им лучше сдаться, или их выследят живым или мертвым», — сказал Геварра.