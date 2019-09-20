Алжир, , 03:58 — REGNUM Об аресте генсека алжирской партии «Фронт национального освобождения» Мухаммеда Джемаи сообщает Algeria Press Service.

Уточняется, что суд 19 сентября постановил заключить Джемаи, находящегося в тюрьме Эль-Харраш, под стражу.

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Напомним, Джемаи является фигурантом уголовного дела о коррупции и обвиняется в уничтожении официальных документов.

Ранее он был задержан и лишился решением парламента депутатской неприкосновенности.

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