Москва, , 03:30 — REGNUM Сегодня очевидно, что попытки Запада утвердить однополярную модель миропорядка провалились, а рецидивы «высокомерных неоколониальных подходов, наделяющие одни страны правом диктовать свою волю другим, отвергаются абсолютным большинством членов мирового сообщества», заявил министр иностранных дел России Сергей Лаврова в статье «Мир на перепутье и система международных отношений будущего» для журнала «Россия в глобальной политике», опубликованной на сайте МИД РФ.

По мнению Лаврова, процесс трансформации миропорядка обрел необратимый характер и новые крупные игроки с устойчивой экономической базой обосновано стремятся активнее влиять на региональные и глобальные процессы, принимать более значимое участие в ключевых решений.

Но при этом, констатирует Лавров, запрос большинства государств на более справедливую систему международных отношений и на реальное, а не декларативное уважение принципов Устава ООН «наталкивается на стремление сохранить порядок, в рамках которого плодами глобализации могла пользоваться узкая группа стран и транснациональных корпораций».

Особую опасность, по мнению министра, представляет продвигаемый Западом «опасный феномен ревизионизма», отвергающего воплощенные в Уставе ООН принципы международного права и возвращающего мир во времена конфронтации и блокового противостояния.

Читайте ранее в этом сюжете: Лавров: Россию пытаются лишить роли гаранта миропорядка