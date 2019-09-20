Киев, 20 сентября 2019, 02:19 — REGNUM Первое выступление Владимира Зеленского на 74 сессии Генассамблеи ООН состоится 25 сентября, сообщает «УНН».
Уточняется, что Зеленский начнёт выступать 16:00 мск.
Напомним, украинский президент Зеленский 19 сентября сформировал делегацию, которая направляется в ООН для участия в Генассамблее. Возглавляет делегацию украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 74 сессия Генассамблеи ООН начала свою работу 17 сентября.
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