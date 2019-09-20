Кишинёв, , 00:12 — REGNUM Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер приветствует инициативу России о вывозе боеприпасов и вооружения со склада в Колбасне (Приднестровская Молдавская Республика). Как передает ИА REGNUM, об этом Гремингер заявил 19 сентября в ходе визита в Молдавию и ПМР.

Боеприпасы Mil.ru

«ОБСЕ уполномочена обеспечивать прозрачность этого процесса и координировать финансовую и техническую помощь, предоставляемую для этой цели, — сказал генеральный секретарь. — При необходимости ОБСЕ готова привлечь международных независимых экспертов для проверки состояния боеприпасов в Колбасне».

Во время своей первой поездки в Молдавию в качестве генерального секретаря ОБСЕ Гремингер встретился с президентом Молдавии Игорем Додоном, спикером парламента Зинаидой Гречаной, вице премьер-министром по «реинтеграции» Василием Шовой, государственным секретарем МИД Татьяной Молчан, министром обороны Павлом Войку, а также с башканом Гагаузии Ириной Влах. В ПМР Гремингер встретился с президентом Вадимом Красносельским и главой МИД Виталием Игнатьевым.

Генеральный секретарь ОБСЕ приветствовал прогресс в процессе молдавско-приднестровского урегулирования и достигнутые сторонами договоренности. Он также выразил надежду, что в ходе предстоящей встречи в формате «5+2», организуемой словацким председательством в Братиславе, и конференции в Баварии, стороны выработают новые договоренности в интересах населения Молдавии и ПМР.

Он также призвал Молдавию провести 20 октября прозрачные и честные местные выборы. Это, по его словам, будет иметь большое значение для дальнейшего развития демократии и верховенства закона в Молдавии. Он также сказал, что соблюдение прав национальных меньшинств в Молдавии и развитие автономии в Гагаузии создаст благоприятные условия для процесса молдавско-приднестровского урегулирования.