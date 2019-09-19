Вашингтон, , 22:04 — REGNUM Американские военные проведут серьёзный анализ системы противовоздушной обороны Саудовской Аравии, не справившейся с с атакой беспилотников на нефтяные объекты страны, заявил 19 сентября на пресс-конференции помощник министра обороны США Джонатан Хоффман.

Хоффман воздержался от объяснений причин неэффективности саудовской системы ПВО.

«Я не буду ничего говорить о системах ПВО Саудовской Аравии кроме того, что идёт серьёзный анализ», — заявил Джонатан Хоффман.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября госсекретарь США Майк Помпео объяснил неспособность имеющихся у саудитов американских зенитно-ракетных комплексов Patriot отразить атаку беспилотников на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии тем, что «самые лучшие средства ПВО срабатывают не всегда».

Напомним, 14 сентября в Саудовской Аравии беспилотники йеменских хуситов атаковали два нефтеперерабатывающих завода госкомпании Saudi Aramco, в результате чего были выведены из строя 50% производственных мощностей нефтяной отрасли страны.

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