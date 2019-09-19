Бишкек, , 20:34 — REGNUM В столице Киргизии состоялось заседание киргизско-кувейтской межправительственной комиссии по экономическому и техническому сотрудничеству под руководством министров финансов Бактыгуль Жеенбаевой и Наифа Фалаха Аль Хаджрафа. Об этом сообщает пресс-служба минфина.

Делегации двух стран обсудили вопросы дальнейшего развития сотрудничества в сферах торговли, сельского хозяйства, энергетики, образования, науки, туризма и здравоохранения.

Министр финансов Киргизии предложила разработать комплекс мер по созданию благоприятных условий для поставок продукции производственно-технического назначения, сырья, потребительских товаров и продуктов питания.

Также киргизская делегация выступила с инициативой о создании на территории Киргизии совместных предприятий и логистических центров для того, чтобы расширить экспортные возможности республики.