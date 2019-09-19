Бишкек, , 18:14 — REGNUM Некоторые депутаты предлагают перенести центральный аппарат государственной пограничной службы Киргизии в Баткенскую область — в регион, где чаще всего вспыхивают пограничные конфликты. Об этом сообщил депутат Исхак Масалиев, комментируя закрытое заседание парламента, посвященное перестрелке между пограничниками Киргизии и Таджикистана.

По словам парламентария, он поддерживает эту инициативу, поскольку в южных областях Киргизии насчитывается наибольшее количество спорных приграничных территорий. А перенос штаб-квартиры пограничников позволил бы оперативно реагировать на возникающие конфликтные ситуации.

Он также отметил, что правительство выступает категорически против. Так, еще первый президент Киргизии Аскар Акаев распорядился о переносе центральных аппаратов пограничной службы и министерства чрезвычайных ситуаций в южные регионы страны, но в итоге этого не произошло, поскольку руководство этих ведомств не желают переселяться из столицы в провинциальный Баткен.

ИА REGNUM напоминает, что 16 сентября 2019 года на одном из спорных участков киргизско-таджикской границы произошла перестрелка между пограничниками Киргизии и Таджикистана.

В результате вооруженного конфликта погиб один военнослужащий с киргизской стороны и трое — с таджикской. Также ранены 13 киргизстанцев и 12 таджикистанцев.