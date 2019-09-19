Волгоград, 19 сентября 2019, 17:47 — REGNUM Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко считает, что у Волгоградской области «должно быть более мощное движение в развитии». Этому будет способствовать управленческий опыт главы региона Андрея Бочарова. Рабочая встреча прошла в Москве 19 сентября, сообщили в пресс-службе правительства региона.
В ходе встречи были рассмотрены вопросы реализации приоритетных региональных и национальных проектов. Особое внимание уделили созданию основ единой современной пациент-ориентированной системы здравоохранения Волгоградской области.
Председатель Совета Федерации считает, что за первый губернаторский срок сделано не мало. И предстоит продолжить работу на благо людей.
В Волгоградской области строительство объездной дороги вокруг Волгограда и онкоцентра, а также экологическое решение вопроса Волго-Ахтубинской поймы называют проектами XXI века, они помогут урегулировать вопросы, которые существовали десятилетиями в регионе.
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