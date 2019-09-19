Сухум, , 16:31 — REGNUM Подразделения беспилотных летательных аппаратов российской военной базы в Абхазии в рамках двустороннего батальонного тактического учения провели разведку местности в сложной метеорологической обстановке. Об этом 19 сентября сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Во время учений на полигоне Цабал военнослужащие с применением дронов отработали задачи по ведению фото‑ и видеосъемки огневых позиций и объектов условного противника в условиях плохой видимости, при сильном ветре до 10 м/с и влажности воздуха свыше 70 процентов.

Управляемые беспилотники выполняли полеты на высоте до 2 км. Полученная путем съемки местности информация оперативно передавалась на командные пункты. Специалистами также была отработана экстренная посадка аппаратов в горно-лесистой местности.

Основной целью работы расчетов комплексов с БЛА являлось уменьшение временных показателей передачи данных после обнаружения условного противника.

Всего в плановом недельном учении принимают участие около тысячи военнослужащих, задействовано более 300 единиц военной техники, в том числе бронеавтомобили «Тигр» и танки Т-72Б3.

Читайте ранее в этом сюжете: Российские артиллеристы уничтожили «лагерь террористов» в горах Абхазии