Сухум, , 16:23 — REGNUM В горах Абхазии проходят учения российской военной базы. В ходе двустороннего батальонного тактического учения с боевыми стрельбами артиллеристы залповым огнем из реактивных систем «Град», гаубиц Д-30 и самоходных артиллерийских установок «Акация» уничтожили «лагерь вооруженных террористов» в горах. Об этом 19 сентября сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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Данный этап тактического учения проводился на основе боевого опыта в Сирии. Стрельбы по позициям условных боевиков выполнялись с различных направлений и огневых позиций на расстояния до 10 км до целей. Выполняя огневые задачи, подразделения взаимодействовали с расчетами беспилотных летательных аппаратов.

В учении принимают участие около тысячи военнослужащих, задействовано более 300 единиц военной техники, в том числе бронеавтомобили «Тигр» и танки Т-72Б3.

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