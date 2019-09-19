Москва, , 15:55 — REGNUM Нигер планирует открыть своё посольство в Москве в 2020 году. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 сентября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров в Москве с главой МИД Нигера Каллой Анкурао.

«Господин министр информировал о планах открыть посольство Нигера в Российской Федерации в следующем году. Убеждён, что это будет придавать дополнительную устойчивость динамике развития нашего взаимодействия», — заявил Лавров.

По его словам, у взаимодействия Нигера и России огромные песпективы и в ближайшие годы страны будут работать над его укреплением.