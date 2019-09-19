Москва, , 15:47 — REGNUM Мероприятия национального проекта «Экология» структурированы по нескольким ключевым направлениям и с начала 2019 года началась фактическая реализация проекта. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, заявил первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации, администратор Национального проекта «Экология» Денис Храмов, выступая 19 сентября на заседании коллегии Минприроды РФ «По вопросу реализации национального проекта «Экология».

По его словам, у Минприроды еще не было серьёзного опыта для реализации проектов такого масштаба.

«Учимся набивать шишки и сглаживать шероховатости», — сказал Храмов.

Он также отметил, что уже выполнен значительный объём работ, направленных на то, чтобы проект встал на рельсы и набрал ход. За без малого три квартала с момента начала проекта разработана методология расчета 55 показателей проекта, заключены сотни соглашений с регионами. Храмов подчеркнул, что активно формируется законодательная и нормативная база — принято два десятков актов.

При этом он признал, что пока министерство «отстает от первоначально взятых планов».