Бишкек, , 15:31 — REGNUM Сторонники бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева нанесли ущерб государству на 8,27 млн сомов ($118 тыс.), заявил 19 сентября заместитель министра внутренних дел республики Алмаз Орозалиев, сообщает издание 24.kg.

По его словам, в ночь с 8 на 9 августа митингующие повредили здания на сумму 1,491 млн сомов ($21 тыс.), «Бишкекасфальтсервису» нанесен ущерб на 110 тыс. сомов ($1,57 тыс.), стекла автобусов обошлись в 1,27 млн сомов ($18,2 тыс.).

Заместитель главы МВД Киргизии Памир Асанов добавил, что по события в Кой-Таше в начале августа зарегистрировано 52 правонарушения. В настоящее время под стражей остаются восемь человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Киргизии после ареста бывшего президента Алмазбека Атамбаева была создана государственная комиссия по изучению ситуации, сложившейся в Кой-Таше 7−8 августа. Комиссия должна представить свое заключение к концу сентября 2019 года.

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