Москва, , 14:59 — REGNUM Россия и Нигер должны вывести на новый уровень свои экономические отношения. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 сентября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров в Москве с главой МИД Нигера Каллой Анкурао.

«Наши отношения традиционно носят дружественный характер, основываются на принципах взаимного уважения. Сегодня мы подтвердили настрой на дальнейшее укрепление нашего политического диалога. Но главное наше намерение — поднимать на такой же уровень наше сотрудничество в других областях, прежде всего в экономической сфере», — заявил Лавров.

В числе перспективных направлений совместной деятельности — геологоразведка, добыча минеральных ресурсов, энергетика, инфраструктурные проекты. Также стороны договорились содействовать более активному сотрудничеству, прямым контактам деловых кругов двух стран.

«Мы с удовлетворением отметили, что делегация предпринимателей из Нигера участвовала в Петербуржском экономическом форуме в июне этого года, а в прошлом году посетила Международный экономический форум в Ялте», — указал глава МИД России.