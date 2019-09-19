Бишкек, 19 сентября 2019, 14:43 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков вручил медаль «Данк» («Слава») кардиохирургу медицинского центра им. Бакулева Алексею Киму. Об этом сегодня, 19 сентября, сообщает пресс-служба главы государства.
Киргизстанский лидер поблагодарил российского врача за спасенные жизни пациентов, многие из которых являются гражданами Киргизии.
«Алексей Иванович — замечательный хирург, проводит сложнейшие операции на сердце. Своим трудом вы не только возвращаете здоровье людям, но и показываете прекрасный пример развития традиционной дружбы народов наших стран», — подчеркнул Жээнбеков.