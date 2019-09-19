На второй квартал 2020 года планируются крупномасштабные учения НАТО в Европе под названием Defender-20 («Защитник»). Как сообщает газета Rzeczpospolita, в настоящее время идут переговоры с Пентагоном о деталях проведения учений на территории Польши.

Варшава, , 14:13 — REGNUM Учения пройдут на территории Германии, Голландии, Бельгии и Польши. Как сообщил на заседании оборонного комитета Сейма (нижней палаты парламента) генерал-майор Збигнев Повенска, в манёврах примут участие 20 тысяч американских военнослужащих, которые прибудут в Польшу с шестью тысячами транспортных средств, в том числе 1500 гусеничных, и 2500 контейнерами оборудования.

Главным участником манёвров станет танковая дивизия США, постоянно расквартированная в Форт-Худ, штат Техас. Для доставки танков «Абрамс» и БМП «Брэдли» американской дивизии министерство обороны Польши уже приготовило 100 железнодорожных платформ. Кроме поляков и американцев в учениях примут участие военнослужащие из Литвы, Латвии, Эстонии, Германии, Голландии, Бельгии и Франции.

Как указывает газета, уже несколько месяцев из неофициальных источников сообщают, что эти учения будут использованы для увеличения количества американских войск в Польше. В настоящее время в Польше размещены около 4,5 тысяч американских военнослужащих примерно в десятке мест. В соответствии с декларацией, подписанной в июне в Вашингтоне президентами США и Польши, их число должно увеличиться на тысячу, но окончательное решение по этому вопросу еще не принято.