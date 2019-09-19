Москва, , 14:05 — REGNUM Инна Святенко предложена в качестве члена Совета Федерации России от Московской городской думы седьмого созывы. Её кандидатуру утвердят при помощи тайного голосования, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Прежде всего хочу отметить что я работала в основном в комиссии по безопасности, но это не мешало мне быть редактором законопроектов, связанных с бюджетно-финансовой политикой, здравоохранением, экологией. Считаю. что представительство в Совете Федерации даст нам возможность почерпнуть многое для москвичей и даст возможность другим субъектам, которые интересуются нашими законодательными инициативами», — отметила Святенко.

После этого началась подготовка к процедуре тайного голосования. Святенко является депутатом-самовыдвиженцем.

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