Москва, , 13:47 — REGNUM На пост заместителей председателей Московской городской думы избраны депутаты Николай Губенко (КПРФ) и Степан Орлов (самовыдвиженец). Соответствующее решение было принято путём тайного голосования, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

За назначение на эту должность Губенко проголосовало 32 депутата, против — 11. За Орлова свои голоса отдали 32 депутата, против — 12.

Всего в голосовании приняло участие 44 депутата. Испорченных и недействительных бюллетеней выявлено не было, однако один документ был уничтожен.

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