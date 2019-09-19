Мадрид, , 11:50 — REGNUM «Испания не станет участвовать в распределении мигрантов, спасенных в Средиземном море гуманитарными или военными судами, которому будет посвящено новое соглашение на европейском уровне», — сообщает испанское издание ABC, опровергая ошибочную информацию, ранее распространенную рядом итальянских СМИ. Официальные источники подтвердили ABC, что Испания не заключала никакого договора такого рода и не собирается заключать.

Мигранты. Евросоюз Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Это не означает, что наша страна не берет на себя ответственность в вопросе помощи мигрантам на море или не проявляет солидарность, когда нужно гарантировать им внимание в соответствии с законом — и тем, и другим мы занимаемся больше остальных», — подчеркнули источники в правительственном аппарате исполняющего обязанности премьер-министра Педро Санчеса, в том числе обращаясь к европейским инстанциям.

Те же источники объяснили, что этим летом Испания согласилась принять 15 пассажиров судна Open Arms, потому что оно вышло в море под испанским флагом. Аналогичного предложения в отношении мигрантов, высаженных в конце августа на Мальте норвежским кораблем Ocean Viking, страна не делала. В настоящий момент в Средиземном море находятся семь судов, ориентированных на спасение терпящих бедствие нелегалов, четыре из них — под флагом Германии.