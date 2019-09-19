Мадрид, , 11:47 — REGNUM «Приговор, по моей информации, будет опубликован, думаю, в первые десять дней, в районе фестиваля Пилар 12 октября», — так сказал в минувший вторник, 17 сентября, в Буэнос-Айресе Хавьер Сарагоса, один из четырех прокуроров, которые участвуют в процессе по делу лидеров каталонских сторонников независимости в Верховном суде Испании. Об этом сообщает испанское издание La Vanguardia со ссылкой на Cadena Ser.

«В первых числах октября огласят приговор, он будет опубликован», — заявил Сарагоса, известный жесткой критикой немецкой судебной системы за отказ передать Испании бывшего главу каталонского Женералитета Карлеса Пучдемона, организовавшего референдум о независимости региона 1 октября 2017 года. По мнению испанского прокурора, суд Шлезвиг-Гольштейна совершил «непростительную ошибку» и «очевидно нарушил европейские регулирующие нормы Порядка задержания и передачи».

Если предсказание Сарагосы сбудется (а оно совпадает с прогнозами, звучавшими до этого момента), приговор по делу каталонцев станет известен в разгар испанской избирательной кампании, предшествующей генеральным выборам, которые почти наверняка состоятся 10 ноября. «Без сомнения, приговор будет одной из осей кампании», — отмечает La Vanguardia.