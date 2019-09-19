Сухум, , 11:09 — REGNUM 18 сентября в МИД Абхазии состоялась встреча министра иностранных дел Абхазии Даура Кове с сопредседателями международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье от ЕС, ООН и ОБСЕ — Тойво Клааром, Джихан Султаноглу, Рудольфом Михалка. Об этом сообщается на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

Встреча с сопредседателями Женевских дискуссий в Абхазии Mfaapsny.org

Абхазскую сторону в ходе встречи также представляли замминистра иностранных дел Ираклий Тужба, заместитель председателя службы госбезопасности Абхазии Владимир Арлан и сотрудники МИД Абхазии, участники предстоящего раунда Женевских дискуссий, Лаша Авидзба и Артур Гагулия.

Специальный представитель Евросоюза по вопросам Южного Кавказа Тойво Клаар заявил, что главным вопросом нового раунда дискуссий станет проблема обострения ситуации на границы Грузии и Южной Осетии. Представитель ООН на Женевских дискуссиях Джихан Султаноглу отметила, что обе стороны стремятся к мирному разрешению кризиса. «Очень важно переходить от мирных заявлений к конкретным действиям, и мы готовы оказать необходимую помощь в решение данной проблемы», — указала Султаноглу.

Также участники встречи обсудили вопросы гуманитарного характера, связанные со свободой передвижения, экологической безопасностью и другие темы предстоящего раунда Женевских дискуссий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 17 сентября в Цхинвале состоялась встреча президента Южной Осетии Анатолия Бибилова с прибывшими в республику сопредседателями Женевских международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Стороны обсудили ситуацию на приграничных с Грузией территориях Южной Осетии.

Последний раунд международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье прошел 2−3 июля 2019 года. Участники переговоров продолжили обсуждение вопроса о принятии совместного устного заявления о приверженности сторон к неприменению силы, которое послужило бы важным шагом на пути к подписанию соглашения о неприменении силы между Грузией и Абхазией и Грузией и Южной Осетией. Но в очередной раз стороны не сумели согласовать компромиссный вариант текста устного заявления.

Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье проходят с 2008 года и остаются единственной площадкой для диалога Грузии с Южной Осетией и Абхазией. В переговорах также принимают участие представители России, США, сопредседатели от ООН, ЕС и ОБСЕ. Главная цель дискуссий — достижение соглашения о неприменении силы между Цхинвалом и Тбилиси, Сухумом и Тбилиси.

Ближайший раунд Женевских дискуссий пройдет 8−9 октября.

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