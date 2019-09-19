Тегеран, , 11:02 — REGNUM Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф на своей странице в Twitter решительно опроверг заявления Вашингтона о причастности к атакам на саудовский НПЗ, отметив, что обвинения в адрес Ирана не остановят Саудовскую Аравию от бесполезных закупок вооружения. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По слова политика, США ошибочно полагают, что жертвы йеменской войны, на протяжении 4,5 лет страдающие от преступлений США и саудовской коалиции, не сделают все, чтобы нанести ответный удар. Даже огромные затраты на вооружение со стороны Эр-Рияда, которые превысили 100 млн. долларов, не спасли страну от атак дронов.

Мохаммад Джавад Зариф отметил, что обвинения в адрес Ирана никак изменят ситуацию. «Единственное верное решение — завершение войны в Йемене», — отметил дипломат.

Раннее НПЗ Саудовской Аравии был атакован беспилотниками. Ответственность взяли на себя йеменские хуситы. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в том, что он стоит за этими атаками.