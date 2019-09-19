Москва, , 10:24 — REGNUM Началось первое заседание Московской городской думы седьмого созыва. Вести мероприятие по традиции доверили старейшему депутаты Николаю Губенко (КПРФ), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Открывая мероприятие, депутат обратился к коллегам по Мосгордуме с речью, в которой призвал их не терять человечность.

«Я против того, чтобы механизмы уличной борьбы заменяли парламентскую дискуссию. Сейчас это особенно важно», — заявил Губенко.

Старейший депутат отметил, что Мосгордуму следует превратить в настоящий парламент, который поднимает вопросы неудобные для власти.

«Политика — это безжалостная машина, которая переламывает и обесчеловечивает всех. Старайтесь в пылу политических баталий постарайтесь сохранить в чистоте свой главный инструмент — душу, не замарать её», — заявил Губенко.

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