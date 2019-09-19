Джакарта, , 10:12 — REGNUM Правительство Индонезии отправило девять контейнеров, содержащих опасные отходы, в Австралию. Об этом, как сообщает информационное агентство Antara, заявил глава таможенной службы Индонезии Херу Памбуди.

Издание отмечает, что в ходе проверки сотрудники таможенной службы обнаружили в контейнерах с пластиковым мусором опасные отходы, поэтому они были возвращены в Австралию.

По словам Херу Памбуди, одна из компаний импортировала мусор в Индонезию без необходимых документов.

Согласно данным министерства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Индонезии, 882 контейнера с мусором были импортированы в Индонезию в течение пяти месяцев в период с апреля по август 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии отправит 547 контейнеров с отходами обратно в западные страны.

Читайте ранее в этом сюжете: Индонезия вернет странам-отправителям 547 контейнеров с мусором — СМИ