Аддис-Абеба, , 11:10 — REGNUM Министр иностранных дел Эфиопии Геду Андаргачеу провел в МИДе Эфиопии переговоры со своим кенийским коллегой Моникой Джумой. Представитель пресс-службы Министерства иностранных дел Эфиопии сообщил, что обе стороны обсудили пути укрепления сотрудничества между двумя странами по двусторонним, региональным и глобальным вопросам. Моника Джума приветствовала Комитет постоянных представителей Африканского союза (АС) за то, что он одобрил кандидатуру Кении в качестве кандидата на постоянное место в Совете Безопасности ООН на срок 2021−2022 годов. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

В ходе голосования, прошедшего в августе 2019 года в штаб-квартире АС в Аддис-Абебе, Кения получила одобрение на место в Совбезе после второго тура голосования Комитета, получив 37 голосов поддержки против Джибути, которая получила всего 13 голосов. Андаргачеу отметил, что Эфиопия рада тому, что ее восточноафриканский сосед будет отстаивать стратегические интересы региона Африканского Рога в ООН.

После одобрения АС Кения стала единственным кандидатом от Восточной Африки на непостоянное место в Совбезе ООН, выборы в который состоятся в Нью-Йорке в июне 2020 года. Нигер и Тунис были избраны в июне 2019 года для работы в Совете Безопасности на срок 2020−2021 годов, представляя соответственно западную и северную Африку.

Совет Безопасности ООН, который отвечает за поддержание международного мира и безопасности, состоит из 15 членов. Его постоянными членами являются Китай, Франция, Российская Федерация, Великобритания и США. 10 непостоянных членов избираются Генеральной Ассамблеей на двухлетний срок.