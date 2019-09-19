Скопье, , 09:55 — REGNUM Правительство Северной Македонии рассмотрело и утвердило текст стратегии обороны Республики Северная Македония. Теперь министр обороны Радмилла Шечеринска должна в течение семи дней представить документ на подписание президенту Стево Пендаровски.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, действующая стратегия обороны была принята в 2010 году, то есть ещё в период пребывания у власти партии ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство). Решение об изменении стратегии было принято в связи с изменившимся статусом страны в структуре международных отношений: после заключения и выполнения условий Преспанского соглашения с Грецией о переименовании страны, Северная Македония готовится к вступлению в НАТО и ЕС.

В новой стратегии излагаются новые представления о безопасности Северной Македонии в текущих условиях и обозначаются направления дальнейшего развития оборонного потенциала и модернизации системы обороны страны, а также направления деятельности по приведению последней в соответствие со стандартами НАТО и ЕС.