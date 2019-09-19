Скопье, , 10:14 — REGNUM Македонская оппозиционная партия ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство) выступила с требованием о формировании комиссии из 10 членов для расследования работы Специальной государственной прокуратуры с самого её основания и до отставки её главы Катицы Яневой в связи с ее причастностью к вымогательству и шантажу.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ВМРО считают необходимым проанализировать работу Спецпрокуратуры на предмет наличия нарушений закона и злоупотребления полномочиями.

По мнению ВМРО, комиссия должна проинспектировать материально-финансовую отчетность, способы приема на работу в этом учреждении, а также удостовериться в законности применяемых прокуратурой процедур.

В задачи комиссии также должна входить выдача рекомендаций для дальнейшего предотвращения нарушения закона прокурорами Спецпрокуратуры. Члены комиссии должны быть избраны из числа депутатов ВМРО-ДПМНЕ, входящих в комиссию парламента по выборам и назначениям.