Нью-Дели, , 09:37 — REGNUM Американские конгрессмены призвали президента США Дональда Трампа восстановить торговые преференции Индии. Об этом 18 сентября сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar.

В письме к торговому представителю США Роберту Лайтхайзеру группа из 44 влиятельных американских конгрессменов подчеркнула, что Белому дому необходимо вернуть Индии торговые преференции. В поддержку восстановления привилегированного положения южноазиатского государства выступили 26 демократов и 18 республиканцев. Конгрессмены Джим Хаймес и Рон Эстес, выступившие авторами письма, добавили, что отмена торговых преференций Индии обходится США в 1 млн долларов в сутки.

Напомним, что 5 июня 2019 года президент США Дональд Трамп принял решение исключить Индию из списка развивающихся стран, имеющих право экспортировать свою продукцию в США на льготных условиях. Впоследствии, 16 июня 2019 года, Нью-Дели значительно повысил ставки таможенных пошлин на 28 категорий продукции, импортируемой из США.