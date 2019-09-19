Таллин, , 07:42 — REGNUM Усталость от Украины наблюдается в европейских странах из-за того, что Киев не следует советам западных партнеров. Об этом заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью «Европейской правде».

Она ответила на замечание журналиста о том, что в «более широкой Европе» всё сильнее устают от Украины, хотя Киев получает поддержку Таллина. Украинским властям годами дают одни и те же советы, однако коррпуция в этой стране не уменьшается, а экономика по-прежнему остается олигархической, сказала Кальюлайд.

Эстонский лидер добавила, что Таллин понимает: некоторые страны ЕС поступятся интересами Украины ради экономических отношений с РФ даже в том случае, если Киев покажет успехи в борьбе с коррупцией.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября мэр эстонского города Маарду Владимир Архипов заявил, что из школ и детских садов будут отчислять детей украинских гастарбайтеров, так как они являются нелегалами, а средства на таких детей учреждениям не выделяют.

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