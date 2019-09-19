Пекин, , 05:53 — REGNUM Сделать отношения Москвы и Пекина ещё более открытыми призвал премьер Госсовета КНР Ли Кэцян президента РФ Владимира Путина, сообщили 19 сентября в пресс-службе МИД Китая.

На встрече с Путиным 18 сентября Ли Кэцян заявил:

«Надеюсь, наши страны проявят решимость и увеличат степень открытости по отношению друг к другу, будут наращивать взаимные инвестиции, усилят присутствие на обоюдных рынках».

По словам Ли Кэцяна, Пекин заинтересован в развитии как проекта «Один пояс — один путь», так и Евразийского экономического союза, которые надо развивать одновременно.

Также китайский представитель отметил, что Пекин поддерживает Москву в ООН и в ВТО. Это нужно не только двум странам, это — в интересах всего мира.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ли Кэцян после переговоров с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым призвал российский бизнес больше вкладывать в экономику Китая.

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