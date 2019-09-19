Вашингтон, , 05:12 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман призвали мировое сообщество объединиться для противостояния политике Ирана в регионе, говорится в заявлении, распространенном Госдепартаментом США по итогам встречи в ходе визита Помпео в Саудовскую Аравию.

«Госсекретарь и наследный принц обсудили необходимость международного сообщества объединить свои усилия, чтобы противодействовать сохраняющейся угрозе со стороны иранского режима, и согласились, что он должен нести ответственность за свое агрессивное, безрассудное и угрожающее поведение», — говорится в заявлении.

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Госсекретарь и наследный принц обсудили атаку на саудовские нефтяные объекты, которая, как следует из документа, «не только угрожает национальной безопасности Саудовской Аравии, но и ставит под угрозу жизни всех американских граждан, проживающих и работающих в Саудовской Аравии, а также поставки энергоресурсов в мире в целом»

После встречи Майк Помпео опубликовал сообщение в Twitter о поддержке США Саудовской Аравии и недопустимости «поведения иранского режима».

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