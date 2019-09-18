Москва, , 21:31 — REGNUM Президент России Владимир Путин 19 сентября в очередной раз посетит Удмуртию. В рамках празднования Дня оружейника глава государства примет участие в пленарном заседании II Всероссийского форума оружейников и посетит открывшийся юношеский технопарк «Калашников».

Кроме того, Путин проведет заседание военно-промышленной комиссии, по итогам которой намечено подписание контрактов военно-промышленных предприятий региона с Министерством обороны РФ.

ИА REGNUM напоминает, предстоящая поездка президента России в Удмуртию станет юбилейной — десятой по счету. Первый визит Путина в Удмуртию, еще в должности премьер-министра состоялся в 1999 году и был приурочен к 80-летнему юбилею конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова. Завтрашние мероприятия Дня оружейника так же посвящены юбилею конструктора, но уже 100-летнему.

В 2005 году Путин уже будучи президентом страны вновь приехал в Удмуртию. Несмотря на то, что все мероприятия той поездки были связаны с сельским хозяйством, президент навестил Калашникова, который подарил главе государства свою книгу.

В 2006 году президент открывал Всероссийские летние сельские спортивные игры.

В 2010 году вновь в должности премьера Путин в Ижевске провел совещание, на котором обсуждались вопросы модернизации российского стрелкового оружия. Именно в тот приезд Калашников обратился к премьер-министру, предложив учредить праздник — День оружейника России.

Второй раз в 2010 году в Удмуртии Путин посещал заводы «Ижавто» и «Ижсталь».

В 2011 году Путин посетил удмуртский Воткинск, где провел совещание, на котором обсуждалась готовность промышленных предприятий к выполнению государственной программы вооружения, рассчитанной до 2020 года. Глава государства посетил Воткинский машзавод.

В 2013 году Путин вновь встречался с Калашниковым, поздравляя его с Днем оружейника. Он посетил «Ижмаш» и заявил о перспективах объединения предприятий, производящих стрелковое оружие, в концерн «Калашников».

Во время визита 2016 года Путин опять посетил концерн «Калашников» и одобрил макет памятника Михаилу Калашникову.

В 2017 году Путин приехал, как и обещал во время прямой линии, в Ижевск и посетил Анастасию Вотинцеву, которая жаловалась на аварийный дом, расселения которого нужно ждать 12 лет. Традиционно глава государства посетил концерн «Калашников», а также ИЭМЗ «Купол».