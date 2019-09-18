Сухум, , 19:43 — REGNUM Проигравший президентские выборы в Абхазии председатель оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния заявил, что встречался с президентом Раулем Хаджимбой, который предложил ему должность вице-премьера, однако оппозиционер отказался. Об этом 18 сентября сообщает РИА Новости.

Алхас Квициния Apsny.today

В заявлении Квицинии указывается, что встреча произошла по инициативе главы государства. «Я думал, что на встрече речь пойдет о путях выхода из политического кризиса и объединении нашего народа, а не о моем трудоустройстве», — заявил проигравший кандидат.

Оппозиционер также выразил надежду, что «Верховный суд примет законное решение». По мнению Квицинии, законное решение — признать недействительными результаты второго тура выборов президента Абхазии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, судебное заседание по иску о признании недействительным решения ЦИК по итогам второго тура выборов назначено на 19 сентября в 11:00.

Напомним, второй тур выборов президента Абхазии прошел 8 сентября. ЦИК объявил итоговые результаты, согласно которым, победил действующий президент Хаджимба, набрав 47,39% голосов. Оппозиция потребовала назначить повторные выборы, настаивая, что Хаджимба должен был набрать не простое, а абсолютное большинство голосов.

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